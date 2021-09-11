Писатель Сергей Козлов обнародовал отрывок из книги «Романовы: преданность и предательство»

Отрывок из романа его автор Сергей Козлов предоставил «Комсомольской правде» – Тюмень»

С первых строк читатель книги «Романовы: преданность и предательство» познакомится с одним из главных героев произведения – ротмистром ведомства контрразведки Арсением Орловым. Место действия – Белград. Отрывок из романа его автор Сергей Козлов предоставил «Комсомольской правде» – Тюмень».

«Июнь 1914 года. Белград.

Ветер с Дуная и Савы в этот день был сильнее длинного бриза с Адриатики или ароматного ветра гор. Он пронизывал утренние улицы Белграда и уносил да развеивал запах свежевыпеченного хлеба и свежезаваренного кофе, тихие выдохи листвы цветов, запахи капель еще не успевшего упасть на женскую кожу нехитрого балканского парфюма, голоса дворников, трамвайные перезвоны, а также привычное ощущение белградской умиротворенности и бессобытийности утренних газет в руках посетителей кафан.

Арсений Андреевич Орлов – и в обычной и в необычной жизни ротмистр ведомства контрразведки полковника Ерандакова – а в данный момент молодой коммивояжер, одетый соответственно и, стало быть, модно, а это – светло-серый костюм, неглубокая плоская светлая шляпа канотье с темным бэндом. Светлые штиблеты и трость, шагнул под летний навес одной из таверн во Врачаре. Окинув нарочито беззаботным взглядом немногочисленных посетителей, отгородивших свои чашки с кофе свежим номером «политики», он поспешно прошел к столику, за которым молодой серб со шрамом на лбу, в отличие от других обывателей, вызывающе и нежно прикладывался к чоканчичу со сливовицией, а не к утреннему кофе. Не спрашивая разрешения, Орлов сел напротив.

– Живели, Милан, – поприветствовал он куда-то в сторону, взяв в руки чоканчич, который был для него приготовлен.

– Живели, – кивнул тот, кого звали Миланом.

Оба выпили, после чего Орлов неспешно достал из кармана серебряный портсигар, раскрыл его и предложил угоститься папиросой своему товарищу…»

На этом интригующее начало книги обрывается. Ждать продолжения остается совсем недолго – до конца сентября. На это время запланировал выход романа, рассказал Сергей Козлов.

– Текст в издательство мы сдали в мае. Работа длилась более трех лет. И… я всегда недоволен тем, что я сделал. Судить читателям. Это не линейный роман. Это роман-калейдоскоп. Где сквозь историю и десятки реальных исторических персонажей только пунктирной линией идёт судьба главного героя – ротмистра Арсения Орлова. Мне кажется, нам удалось передать дух времени, – считает писатель. – Вынужден признать, что мне пришлось несколько оттенить в себе создателя художественных текстов и больше подталкивать вперёд то историка, то документалиста. И всё же это художественный роман-калейдоскоп.

В тираж выйдет 20 000 экземпляров. Объем книги – около 1 000 страниц. Герои романа прописывались по историческим документам и фактам. Из персонажей Сергей Козлов выделяет цесаревича Алексия, его сестёр, сопровождающего их главного героя Арсения Орлова, а также брата царя – великого князя Михаила Александровича. Автор пока не раскрывает, кто мог бы сыграть роли героев в фильме, который планируют снять по книге, оставляя эту заботу продюсеру (Олег Урушев) и режиссеру (Сергей Коротаев).