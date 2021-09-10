В Тюменской области с начала года в ДТП пострадали 156 детей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области с начала года в ДТП пострадали 156 детей. Каждый 11-й ребенок перевозился с нарушением норм безопасности.

– С начала года автоинспекторы привлекли к административной ответственности 6 400 водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств. Аварийность с участием детей-пассажиров не снижается, за 8 месяцев этого года зафиксировано 123 ДТП, в которых погибли 2 юных пассажира, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях усилен. У школ и детских садов будут проводиться рейдовые мероприятия. Кстати, в ближайшие дни в городах региона пройдут «сплошные» проверки по выявлению нарушений правил перевозки детей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что водитель без прав сбил первоклассника на пешеходном переходе на перекрестке улиц Чаплина и Демьяна Бедного и пытался скрыться. Однако далеко уехать не смог – его задержал очевидец ДТП – местный житель Всеволод Новиков.