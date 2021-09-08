Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 сентября 2021 года: за сутки скончались 28 человек

В Тюменской области за сутки скончались 28 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 сентября. Количество заболевших увеличилось на 230 и составило 56 554 человека, 28 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 175 человек выздоровели (за весь период – 49 638), 28 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 58 947 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 574 788 человек, полный курс прошли 524 587.

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области до сих пор действует очаг коронавируса. Он остался единственным в регионе и находится на контроле местного управления Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявлено 17 425 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 243 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.