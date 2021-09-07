Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 сентября 2021 8:55

На Антипинском НПЗ до сих пор действует очаг коронавируса

Он остался единственным
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Антипинском НПЗ до сих пор действует очаг коронавируса.

На Антипинском НПЗ до сих пор действует очаг коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области до сих пор действует очаг коронавируса. Он остался единственным в регионе и находится на контроле местного управления Роспотребнадзора.

– Очаг в пансионате для пожилых людей «Дача» закрыт, – также отметили в оперативном штабе.

По последним данным, за минувшие сутки 163 человека выздоровели (за весь период – 49 463), 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 32 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 60 108 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 573 081 человек, полный курс прошли 521 084.