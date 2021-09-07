На Антипинском НПЗ до сих пор действует очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области до сих пор действует очаг коронавируса. Он остался единственным в регионе и находится на контроле местного управления Роспотребнадзора.

– Очаг в пансионате для пожилых людей «Дача» закрыт, – также отметили в оперативном штабе.

По последним данным, за минувшие сутки 163 человека выздоровели (за весь период – 49 463), 34 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 32 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 60 108 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 573 081 человек, полный курс прошли 521 084.