Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 сентября 2021 года увеличилось на 230 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 230 и составило 56 554 человека.

За последние сутки в России выявлено 17 425 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 243 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области до сих пор действует очаг коронавируса. Он остался единственным в регионе и находится на контроле местного управления Роспотребнадзора.