В Тюменской области продавцы на рынках обязаны фиксировать все производимые расчеты через ККТ. Фото - 26-2.ru.

В Тюменской области продолжается реализация отраслевого проекта ФНС России по исключению недобросовестного поведения на рынках. Налоговые органы осуществляют постоянный онлайн-мониторинг выручки, фиксируемой с применением ранее установленной и зарегистрированной контрольно-кассовой техники.

С начала проекта проведена инвентаризация 19 рынков, ярмарок и иных торговых пространств, деятельность на которых осуществляют более 750 арендаторов.

В отношении 36 налогоплательщиков проведены проверки, все привлечены к административной ответственности, вынесены представления об устранении выявленных нарушений, формируются чеки коррекции.

На текущем этапе проекта основной целью работы специалистов является обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, в связи с чем налоговые органы будут привлекать нарушителей к административной ответственности до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении ККТ размер штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение законодательства при осуществлении расчетов без применения ККТ на сумму 1 млн рублей и более в отношении должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до двух лет, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, следовательно, каждое выявленное неприменение должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике.