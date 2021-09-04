В Тюмени разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки в районе Суходолье Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени произошла трагедия по ул. Бориса Житкова, 7к.1 (район Суходолье). Вчера, 3 сентября, из окна этого дома выпал мужчина. По словам очеидцев, он приземлился на козырек подъезда, прибывшие медики изо всех стил старались вернуть его к жизни, но безуспешно.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень» в областном департаменте здравоохранения, сообщение о вызове поступило в 16:49, бригада прибыла на место в 17:09. Медики констатировали смерть пациента.

Личность погибшего пока не разглашается. Что вынудило мужчину пойти на такой поступок, не известно. Разобраться в случившемся предстоит правоохранительным органам.

Напоминаем, что в середине июля произошел еще один похожий случай. По адресу Николая Зеленского, 17 из окна выпала молодая девушка. Перед этим она стояла на карнизе и сильно кричала.