Погода в Тюмени 3 сентября: в Шуфутинов день ожидается тридцатиградусная жара Фото: архив КП

В Тюмени сегодня, 3 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, с переходом на южный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с, потепление. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днём +24…+29.

Погода в Тюменской области на 3 сентября 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 3 сентября – день Фаддея Проповедника, в честь апостола от семидесяти учеников Иисуса Христа. В этот день крестьяне убирали лен да приговаривали: «Баба Василиса о льнах радеет», вспоминая мученицу Вассу Алонскую. Они раскладывали на лугах лен, чтобы из него вышла лишняя влага и он стал мягким и гибким.

Следили и за погодой: если на Фадея небо было чистое и светило солнце, значит, такую же погоду можно было ждать ещё четыре недели.

Кстати, сегодня ещё один великий праздник, почитаемый в народе, – Шуфутинов день.

Так в шутку прозвали 3 сентября за песню Михаила Шуфутинского. Мы не можем пройти мимо этого, поэтому публикуем видеоклип известного шансонье.