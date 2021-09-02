На Елизарова в Тюмени автомобиль сбил второклассницу на глазах у родителей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Елизарова, 1 в Тюмени сегодня, 2 сентября, на глазах у родителей автомобиль ВАЗ-2109 сбил второклассницу. По данным пресс-службы областной Госавтоинспекции, девочка выбежала из-за гаражей прямо на проезжую часть вне пешеходного перехода.

Водитель не успел затормозить и сбил девочку, которую на другой стороне дороги встречали из школы мама и папа. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. Девочку отвезли в больницу, чтобы поставить точный диагноз.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в середине июля во дворе дома на улице Московский Тракт автомобиль «Рено» сбил восьмилетнего мальчика.