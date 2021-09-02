В Тюмени на оказание медуслуг сотрудникам потратят более 19 миллионов рублей

Исполнителю предстоит оказывать терапевтическую помощь Фото: Архив "КП"

Более 19 миллионов потратят на оказание медицинских услуг по предсменному и предрейсовому контролю, контролю трезвости, вакцинации, услугам врача и неотложной помощи работникам ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Заказчик – компания «Фортум». Информация о сумме затрат размещена на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит оказывать терапевтическую помощь, медпомощь при острых отравлениях, а также контролировать состояние работников. Предсменный контроль включает сбор жалоб, визуальный осмотр, общую термометрию, измерение артериального давления, пульса, выявление признаков опьянения и другие медпрактики.