Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 сентября увеличилось на 243 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 сентября 2021 года увеличилось на 243 человека (в их числе 20 детей). Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 55 149 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 149 человек, за весь период 48 619 человек. На искусственной вентиляции легких по-прежнему находятся 25 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 67 326 человек, на перевахтовке 160 человек.

Против коронавируса вакцинированы 566 635 человек, полный курс прошли 510 251 человек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени сняли ограничения по работе для заведений общепита. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор.