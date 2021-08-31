В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности Фото: Архив "КП"

В Тюмени сняли ограничения по работе для заведений общепита. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор. Об этом сообщил региональный оперштаб.

– С 31 августа снят запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания, на их проведение, оказание в период с 24.00 до 06.00 часов, – указано в сообщении.

Однако деятельность расположенных на территории ТРЦ, ТЦ и торговых комплексов детских игровых комнат, детских развлекательных центров, предприятий общепита (фуд-кортов) всё еще запрещена до 15 сентября. К ним не относится деятельность по изготовлению и доставке продуктов общественного питания и ее розничной продаже.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.