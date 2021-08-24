Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 августа 2021 года увеличилось на 257 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 257 и составило 53 156 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 636 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 785 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 177 614 летальных исходов, выздоровели 6 053 503 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на сегодняшний день в регионе действует два очага новой коронавирусной инфекции – в АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача». Очаг в МЧУ ДПО «Нефросовет» снят с контроля.