В Тюменской области осталось два очага коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области осталось два очага коронавируса. Один недавно ликвидировали.

– На сегодняшний день в нашем регионе действует два очага новой коронавирусной инфекции – в АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача». Очаг в МЧУ ДПО «Нефросовет» снят с контроля, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Тюменской области продолжается массовая прививочная кампания от коронавируса COVID-19. Пик обращений от тюменцев на портале госуслуг на тему вакцинации пришелся на апрель 2021 года, тогда 6 131 человек записались на прививку. Сегодня желающих становится все больше, к тому же для этого созданы все условия. Вакцинироваться в Тюмени можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных прививочных пунктах. Рассказываем, где можно сделать прививку от коронавируса в Тюмени в 2021 году.