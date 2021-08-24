В Тюмени посреди рынка разобьют огород. Фото - Рынок "Михайловский" в ВК.

В Тюмени на территории рынка Михайловский появится настоящий огород! Здесь будут выращивать огурцы, помидоры и не только.

Фото - Рынок "Михайловский" в ВК.

– Совместно с одним из лучших дизайнеров города мы создали этот удивительный и уникальный проект. Там будут выращиваться настоящие овощи, ягоды и цветы – круглый год. Помидоры, огурчики, патиссоны и многое-многое другое. И, конечно, деревья, привезённые из разных уголков страны, – рассказали в администрации рынка, добавив, что в настоящее время они находятся в поиске добросовестного подрядчика.

Фото - Рынок "Михайловский" в ВК.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице администрация рынка Михайловский бьет тревогу. Дело в том, у здания создан зеленый уголок, только вот жить ему, похоже, приказано недолго: местные жители то и дело рвут цветы, уже и обращения в полицию не помогают.