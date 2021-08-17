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Происшествия17 августа 2021 9:43

«А что, нельзя было?»: у рынка в Тюмени горожане воруют высаженные цветы

Обращения в полицию уже не помогают
Вадим БегунВадим Бегун
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У рынка в Тюмени горожане воруют высаженные цветы. Фото - рынок "Михайловский" в ВК.

У рынка в Тюмени горожане воруют высаженные цветы. Фото - рынок "Михайловский" в ВК.

В Тюмени администрация рынка Михайловский бьет тревогу. Дело в том, у здания создан зеленый уголок, только вот жить ему, похоже, приказано недолго: местные жители то и дело рвут цветы, уже и обращения в полицию не помогают.

Всем известно, что с прошлого года мы занимались ландшафтом нашей входной группы. Сначала мы проделали большую работу с дизайнером, затем строители с большим трудом смогли воплотить согласованный дизайн-проект в жизнь нашего небольшого озеленения. Честно, это стоило нам больших вложений сил и средств для получения такого результата. Не хотим посвящать в подробности, но то, что мы несколько раз перекладывали мини-брусчатку (задумка дизайнера не была проверена на практике), это вообще ничего не сказать, – рассказывает администрация рынка.

Фото - рынок "Михайловский" в ВК.

Фото - рынок "Михайловский" в ВК.

По словам представителей рынка, посетители и прохожие стали воровать высаженные цветы и растения из клумб.

«Конечно, у нас есть видеонаблюдение. Да, мы обращаемся в полицию с заявлениями. Да, находят преступников, но на вопрос «Зачем вы это сделали?», мы получаем неутешительный ответ «А что, нельзя было?». Пожалуйста, берегите, то, что сделано для вас, то куда вложены силы и средства, только чтобы вам было приятно смотреть. Такими пучками мяты торгуют наши бабулечки на ярмарке рынка, цена – 200 рублей. Убедительно просим Вас, оставайтесь в первую очередь людьми, чтобы нам не приходилось публиковать ваши фотографии с камер видеонаблюдения в соцсетях и СМИ», – такое сообщение появилось на страничке рынка в соцсети «ВКонтакте».

По информации администрации, впереди грандиозные планы по облагораживанию рынка. Однако от того, что каждый день приходится наблюдать такую нелицеприятную картину, опускаются руки.

Смотреть видеосюжет
Видео от Рынок "Михайловский".
Видео от Рынок "Михайловский".
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