«А что, нельзя было?»: у рынка в Тюмени горожане воруют высаженные цветы

У рынка в Тюмени горожане воруют высаженные цветы. Фото - рынок "Михайловский" в ВК.

В Тюмени администрация рынка Михайловский бьет тревогу. Дело в том, у здания создан зеленый уголок, только вот жить ему, похоже, приказано недолго: местные жители то и дело рвут цветы, уже и обращения в полицию не помогают.

– Всем известно, что с прошлого года мы занимались ландшафтом нашей входной группы. Сначала мы проделали большую работу с дизайнером, затем строители с большим трудом смогли воплотить согласованный дизайн-проект в жизнь нашего небольшого озеленения. Честно, это стоило нам больших вложений сил и средств для получения такого результата. Не хотим посвящать в подробности, но то, что мы несколько раз перекладывали мини-брусчатку (задумка дизайнера не была проверена на практике), это вообще ничего не сказать, – рассказывает администрация рынка.

Фото - рынок "Михайловский" в ВК.

По словам представителей рынка, посетители и прохожие стали воровать высаженные цветы и растения из клумб.

«Конечно, у нас есть видеонаблюдение. Да, мы обращаемся в полицию с заявлениями. Да, находят преступников, но на вопрос «Зачем вы это сделали?», мы получаем неутешительный ответ «А что, нельзя было?». Пожалуйста, берегите, то, что сделано для вас, то куда вложены силы и средства, только чтобы вам было приятно смотреть. Такими пучками мяты торгуют наши бабулечки на ярмарке рынка, цена – 200 рублей. Убедительно просим Вас, оставайтесь в первую очередь людьми, чтобы нам не приходилось публиковать ваши фотографии с камер видеонаблюдения в соцсетях и СМИ», – такое сообщение появилось на страничке рынка в соцсети «ВКонтакте».

По информации администрации, впереди грандиозные планы по облагораживанию рынка. Однако от того, что каждый день приходится наблюдать такую нелицеприятную картину, опускаются руки.