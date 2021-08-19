Видео с места, где обнаружили труп восьмилетней девочки, опубликовали в Cети

Территорию, где нашли труп, оцепили лентой Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на Лесобазе нашли расчленённый труп ребенка. По предварительным данным, тело принадлежит девятилетней школьнице, которая ушла из дома 30 июня и бесследно пропала. Больше месяца ее искали волонтеры, полиция и просто неравнодушные люди. Тело ребенка обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 в районе Лесобазы. Место происшествия осматривают правоохранительные органы. Территория оцеплена специальной лентой. Публикуем видео, где был обнаружен труп восьмилетней девочки.

Напомним, малышку искали с 1 июля – поисковики, полиция, горожане. По факту пропажи девочки СК Тюмени завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже к поискам присоединились московские поисковики «Лизы Аллерт». Перед домом, где жила девочка, развернулось два штаба поисковых отрядов, активные поиски длились десять дней.