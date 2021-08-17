Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 августа 2021 года: стало меньше очагов коронавируса

В Тюменской области стало меньше очагов коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 августа. Количество заболевших увеличилось на 270 и составило 51 047 человек, 23 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 152 человека выздоровели (за весь период – 46 093), 30 детей заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 72 933 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 532 327 человек, полный курс прошли 447 770.

В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса. Еще три остались.

– На сегодняшний день в нашем регионе действуют три очага новой коронавирусной инфекции: в МЧУ ДПО «Нефросовет», АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

За последние сутки в России выявлено 20 765 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 806 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 601 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 621 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 171 305 летальных исходов, выздоровели 5 899 917 человек.