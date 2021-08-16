Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 августа 2021 14:54

В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса

Еще три остались
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса.

В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса. Еще три остались.

– На сегодняшний день в нашем регионе действуют три очага новой коронавирусной инфекции: в МЧУ ДПО «Нефросовет», АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Сняты с контроля очаги в ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра» и Арбитражном суде Тюменской области.