В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса. Еще три остались.

– На сегодняшний день в нашем регионе действуют три очага новой коронавирусной инфекции: в МЧУ ДПО «Нефросовет», АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Сняты с контроля очаги в ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра» и Арбитражном суде Тюменской области.