В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса.
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса. Еще три остались.
– На сегодняшний день в нашем регионе действуют три очага новой коронавирусной инфекции: в МЧУ ДПО «Нефросовет», АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Сняты с контроля очаги в ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра» и Арбитражном суде Тюменской области.