Для тюменцев откроют горячую линию по подготовке к школе. Фото: Тюмень - наш дом

Для тюменцев 18 августа с 14 до 17 часов откроют горячую линию по вопросам подготовки к началу учебного года. Ее проведет местный департамент образования.

– По телефону (3452) 56-13-51 консультацию проведут специалисты отдела общего образования. Родители школьников смогут получить ответы на вопросы о приеме в общеобразовательные учреждения, об обеспечении учебниками и пособиями, организации учебного процесса, – отметили в ведомстве.

Кстати, «Комсомолка» уже разобралась, сколько стоит собрать ребенка в Тюмени и укладывается ли сумма в перечисленные россиянам государственные выплаты.