В Тюмени оштрафовали предпринимателя, повредившего деревья в сквере Журналистов. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени оштрафовали предпринимателя, повредившего деревья в сквере Журналистов. Частник проводил работы самостоятельно, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее неравнодушные жители уже жаловались на то, что в вышеупомянутом сквере подрядчик повредил деревья, некоторые даже оказались выкорчеванными в результате неуклюжих работ по выкапыванию погребов.

«На мой пост было много негативных отзывов. У меня нет погреба в парке, и не мешает мне техника спать. Просто эти люди и их спецтехника уничтожают деревья, которым не один год, не два и не десять лет, а больше. Эти зелёные труженики, наш щит от проезжей части. И нам не важно, есть там погреба или нет. Нам важно сохранить деревья! Да, кто-то скажет, что после посадят новые, но зачем губить то, что уже есть?», – вопрошает местная активистка в социальных сетях.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Тюмени женщине ответили, что за порчу зеленых насаждений частный предприниматель, который проводил самостоятельно все работы, привлечен к административной ответственности. А сотрудники департамента городского хозяйства и управы уже тут побывали и провели встречу с жителями.

– На сегодняшний день по факту повреждения зелёных насаждений на территории сквера Журналистов подготовлены материалы для привлечения к административной ответственности. Посадка крупномерных саженцев деревьев ценных пород на территории сквера будет рассмотрена в рамках реализации плана озеленения города Тюмени, – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что для устранения опасности, связанной с наличием на объекте незаконно установленных погребов, управа организовала мероприятия по уведомлению собственников погребов о необходимости их демонтажа. В дальнейшем работы по их демонтажу будут организованы управой силами специализированной организации, конечно, с учётом соблюдения технологических и нормативных требований к производству работ, максимальным сохранением зелёных насаждений, а также восстановлением нарушенного благоустройства и приведением территории в надлежащее санитарное состояние.

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