В Тюмени в сквере Журналистов при демонтаже гаражей выкорчевали деревья. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В тюменском сквере Журналистов у дома № 22 на улице Александра Логунова при демонтаже гаражей выкорчевали деревья. Об этом местной администрации сообщили неравнодушные местные жители. Они опубликовали сообщение в социальной сети «ВКонтакте», приложив к посту несколько фотографий с места событий.

«Люди с применением спецтехники выкапывают погреба. Портят и ломают деревья в парке, портят газоны. Прошу обратить внимание надзорных организаций и проверить законность действий», – пишут активисты. Сообщение датируется 7 августа.

– В этот же день специалисты департамента городского хозяйства оценили ситуацию на месте. Они обнаружили выкорчеванные и сломанные деревья, а также местами оголённые корни растений. Вероятнее всего, они пострадали при демонтаже металлических подземных погребов, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время департамент определяет объем причинённого ущерба и устанавливает виновных. Сегодня, 9 августа, тюменцы сообщили о том, что ситуация повторяется. Специалисты выехали на место происшествия для оценки ситуации и предотвращения дальнейших нарушений.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени зафиксировали факты неправильной обрезки деревьев. Нарушители привлекаются к ответственности. Случай некачественного ремонта зелёных насаждений произошёл в прошлом году на улице 50 лет Октября, 35. В результате были повреждены десять лип крупнолистных. Организаторы работ не получили разрешение на проведение обрезки и рекомендации, как это правильно делать.