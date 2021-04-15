В Тюмени подрядчики неправильно обрезают деревья. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени зафиксировали факты неправильной обрезки деревьев. Нарушители привлекаются к ответственности.

– Случай некачественного ремонта зелёных насаждений произошёл в прошлом году на улице 50 лет Октября, 35. В результате были повреждены десять лип крупнолистных. Организаторы работ не получили разрешение на них и рекомендации по правильному проведению, – сообщили в администрации города.

Также стало известно, что недавно подобная ситуация произошла по улице Харьковской – Коммунаров. Электросетевая компания провела обрезку зеленых насаждений, произрастающих под воздушной линией электропередачи, нарушив технологию. Ее привлекли к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что подобные ситуации не остаются незамеченными, в отношении каждой проводится проверка, нарушители несут наказание. Причем если весна покажет, что деревья не перенесли грубую обрезку, то на недобросовестных производителей работ накладывается дополнительный штраф.