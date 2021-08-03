«Треснуло лобовое стекло». В Ялуторовске сбили 12-летнего велосипедиста

В Ялуторовске сбили 12-летнего велосипедиста. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Северной в Ялуторовске накануне, 2 августа, в 20.30 водитель на автомобиле «Лада Веста» сбил 12-летнего мальчика. Подросток курсировал по городу на велосипеде.

– Ребенок проезжал по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись. Он получил различные повреждения. Стаж водителя за рулем составляет 12 лет, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Всего за вчерашний день в регионе произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Кооперативной в деревне Ошкукова Тюменского района в двенадцатом часу ночи произошло ДТП. Здесь 15-летний водитель на скутере наехал на 23-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспорта.