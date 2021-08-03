Тюменский школьник, подвозивший девочку домой на подаренном скутере, сбил велосипедиста. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Кооперативной в деревне Ошкукова Тюменского района в двенадцатом часу ночи произошло ДТП. Здесь водитель на скутере наехал на 23-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспорта.

– Скутером управлял 15-летний подросток. Он и его пассажирка-одногодка получили различные повреждения, у велосипедиста травмы конечностей, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что скутер школьнику, который учится в девятом классе, подарил отец. Подросток подвозил девочку домой. Информацию о позднем нахождении подростков на улице без взрослых и об управлении транспортом без водительского удостоверения направят в подразделение по делам несовершеннолетних.