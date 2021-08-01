Роспотребнадзор не рекомендует тюменцам купаться в пруду вместе с утками и гусями

Роспотребнадзор не рекомендует тюменцам плюхаться в пруду вместе с утками, гусями и чайками Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Специалисты Роспотребнадзора напоминают тюменцам об опасности купания в несанкционированных местах. Во-первых, в них вряд ли проверяли дно, а во-вторых, вода может не соответствовать нормам. Если конкретно, то купаться нельзя:

- в прудах, если в нем купаются утки и гуси, а вокруг летают чайки. Дело в том, что птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать кожные заболевания;

- в «цветущих» озерах и озерах, по берегам которых растут водоросли. В таких водоемах могут быть паразиты.

- в озерах рядом с сельскохозяйственными угодьями и свалками. В такой водоем могут попасть яйца гельминтов, кишечная палочка, сальмонелла и другие болезни;

- в водоемах рядом с автомагистралями. Вода может быть загрязнена тяжелыми металлами, обладающими токсическими действием, сообщает «Мегатюмень».

Поэтому выбирайте только проверенные пляжи, оборудованные всем необходимым.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, на каких пляжах и где можно купаться в 2021 году.