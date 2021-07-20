«Жара наступает». Жителям Тюмени напомнили, где можно покупаться

Жителям Тюмени напомнили, где можно покупаться. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмень пришла жара, на днях воздух прогреется до 30 градусов, а то и выше. Местным жителям напомнили, где можно покупаться и хорошенько отдохнуть.

– Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта выданы АО «База отдыха Верхний Бор» – озеро Верхнее Кривое, центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт-Тюмень» – озеро Липовое, а также АНО ООЦСТ «Серебряный бор», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В департаменте городского хозяйства в свою очередь напомнили правила при выборе мест для купания. Так, нужно выбирать те водоемы, где проведены работы по организации благоустройства пляжей, прилегающей территории, где качество воды и песка проверено лабораторно. Также следует обращать внимание на специальные информационные знаки, запрещающие купание в водоеме.

На сегодняшний день для рекреации в Тюмени не используются озера Цимлянское и Круглое, пруды Войновский и Утиный. Вода здесь не соответствует нормам СанПиН.