Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 июля 2021 года превысило 46 тысяч человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 277 и составило 46 001 человек, 8 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 209 человек выздоровели (за весь период – 42841), 38 детей заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 68784 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 834 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюмени могут сделать прививку против коронавируса во дворах домов. Полный список можно посмотреть здесь.