Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 июля 2021 10:03

Жителям Тюмени сделают прививку от коронавируса во дворе

В указанное время медики приедут на вакциномобиле
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителям Тюмени сделают прививку от коронавируса во дворе.

Жителям Тюмени сделают прививку от коронавируса во дворе.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жители Тюмени могут сделать прививку против коронавируса во дворах домов. Полный список можно посмотреть здесь.

– Перед прохождением вакцинирования необходимо заполнить несколько документов. Чтобы не тратить свое время непосредственно во время работы медиков, есть способы заполнить документы заранее: обратиться в офис УК «Партнёры» на улицу Депутатскую, 80. Написать в сообщения группы УК или на почту info@uk-partners.ru и самостоятельно распечатать полученные файлы, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Если ни один из двух предложенных способов не подходит, тогда документы можно заполнить непосредственно возле пункта вакцинации.

В ведомстве также отметили, что вакцинация в вакциномобилях предусмотрена действующими порядками, их санитарная обработка проводится в соответствии с эпидтребованиями.