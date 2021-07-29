Жителям Тюмени сделают прививку от коронавируса во дворе. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жители Тюмени могут сделать прививку против коронавируса во дворах домов. Полный список можно посмотреть здесь.

– Перед прохождением вакцинирования необходимо заполнить несколько документов. Чтобы не тратить свое время непосредственно во время работы медиков, есть способы заполнить документы заранее: обратиться в офис УК «Партнёры» на улицу Депутатскую, 80. Написать в сообщения группы УК или на почту info@uk-partners.ru и самостоятельно распечатать полученные файлы, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Если ни один из двух предложенных способов не подходит, тогда документы можно заполнить непосредственно возле пункта вакцинации.

В ведомстве также отметили, что вакцинация в вакциномобилях предусмотрена действующими порядками, их санитарная обработка проводится в соответствии с эпидтребованиями.