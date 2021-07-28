Тюменский маршрут № 50 изменят из-за ремонта дороги

Тюменский маршрут № 50 пустят в объезд из-за ремонта дороги. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени автобусы по маршруту № 50 пустят в объезд перекрытого участка из-за ремонта дороги на улице 9 Мая от дома № 19а в районе пересечения с улицей Широтной. По временной схеме автобусы будут курсировать с 19.00 30 июля до 6.00 2 августа.

– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени автобусы маршрутов № 51 «Поселок ММС – ТЭЦ-2» и 51д «С/о Русское поле» – ТЭЦ-2» станут курсировать по новой схеме. Это произойдет с 1 августа.