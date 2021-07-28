В Тюмени автобусы маршрутов №51 и 51д станут курсировать по новой схеме. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени автобусы маршрутов №51 «Поселок ММС – ТЭЦ-2» и 51д «С/о Русское поле» – ТЭЦ-2» станут курсировать по новой схеме. Это произойдет с 1 августа.

– Маршруты будут начинать движение с конечного остановочного пункта «Улица Энергостроителей». В схемы включаются остановочные пункты «Улица Энергостроителей» и «Бульвар Бориса Щербины» в прямом и обратном направлении. Из схемы исключаются остановки «ТЭЦ-2», «Улица Теплотехников» (в город) и «Восточный-3» (из города), – сообщили в МКУ «Тюньгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте https://tgt72.ru/, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.