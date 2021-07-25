Пропала Настя Муравьева: последние новости на 25 июля

25 июля штаб откроется в 10:00 Фото: Архив "КП"

Рассказываем последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени. К сожалению, девочку до сих пор не нашли. Однако надежда отыскать пропавшую в сердцах людей не угасает.

Поисковый отряд «ТюменьРегионСпас» планирует провести масштабную операцию в районе, где пропала 9-летняя Настя Муравьёва. Об этом поисковики рассказали землякам на официальной страничке в соцсети.

В воскресенье 25 июля штаб откроется в 10:00 по адресу: Судостроителей 71. Для поисковой работы нужно 5 тысяч цветных ориентировок, 200 рулонов скотча, доски, щиты, гвозди, шурупы.

Для поисков нужны владельцы моторных лодок и структурных эхолотов, а также люди, готовые на задачи в лесной местности.