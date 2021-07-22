Тюменский водоканал назвал причину неприятного запаха воды. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Специалисты тюменского водоканала назвали одну из наиболее вероятных причин неприятного запаха воды. По их мнению, это произошло из-за залпового сброса застоявшейся воды из гидротехнических сооружений в верховье реки Туры.

– В этом году уровень воды в Туре был предельной низкий, но за несколько дней он поднялся на 2,6 метра. Одновременно вдвое увеличился показатель «цветность» в исходной воде – с 54 до 100 градусов. Такой резкий подъем уровня реки мог вызвать залповый сброс воды на одном из гидрообъектов в верховье Туры, где за жаркое лето стоячая вода «зацвела» и вместе с водорослями и илом пришла к нам, – сообщил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

По его словам, сейчас уровень воды в реке снова снижается, вместе с ним падает и цветность. На метелёвских водоочистных сооружениях был усилен режим промывки фильтров. В фильтры было загружено 15 тонн активированного угля, а также изменены параметры подачи реагентов.