«Не фоткайте больше». В Тюмени мужчина застукал, как сливают нечистоты в колодец

В Тюмени мужчина застукал, как сливают нечистоты в колодец. Скриншот из видео.

В Тюмени мужчина застукал, как многотонная машина через рукав сливает нечистоты в колодец. Горожан предъявил за это и снял происходящее на камеру.

Рядом с машиной находился водитель, который, как видно, сильно удивился, что его кто-то заметил, и, конечно, это повлияло на его настроение. Приводим разговор двух мужчин.

– Ты здесь сливаешься?

– Да.

– А что за прикол? Кто тебе разрешил?

– Никто.

– Сюда сливать нельзя.

– Ладно, не фоткайте больше.

– Ты уже работаешь здесь. Как ты не знал, что нельзя? Ты в курсе, что ты напрямую в Туру сливаешь?

В пресс-службе ООО «Росводоканал Тюмень» подтвердили слова активиста, что, действительно, слив стоков в канализационный колодец неправомерный.

– Собственник автомобиля не заключал договор водоотведения с водоканалом. Мы обратимся в Росприроднадзор и в природоохранную прокуратуру с целью применения мер административного воздействия к нарушителю, – заявили в компании.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что специалисты тюменского управления Роспотребнадзора произвели отбор проб питьевой воды на метелёвском водозаборе перед подачей в распределительную городскую сеть. По микробиологическим показателям вода соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении. Имеются отклонения по запаху и обобщенному показателю «перманганатная окисляемость» – величине, показывающей общее содержание в воде органических веществ.