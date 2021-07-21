В Тюмени вода из кранов не прошла проверку по запаху. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Специалисты тюменского управления Роспотребнадзора произвели отбор проб питьевой воды на метелевском водозаборе перед подачей в распределительную городскую сеть. Оказалось, что есть некоторые отклонения от гигиенических нормативов.

– По микробиологическим показателям вода соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении. Имеются отклонения по запаху и обобщенному показателю «перманганатная окисляемость» – величине, показывающей общее содержание в воде органических веществ, – рассказали в пресс-службе ведомства.

На основании полученных данных в отношении ООО «Тюмень Водоканал» начали внеплановую выездную проверку. Специалисты управления рекомендуют местным жителям употреблять бутилированную питьевую воду или применять домашние бытовые фильтры с учетом их ресурса.