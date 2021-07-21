На улице Дружбы в Тюмени подросток на скутере разбил две машины. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Дружбы, 130 в Тюмени накануне, 20 июля, 17-летний подросток на скутере разбил две машины. Не справившись с управлением, он въехал сначала в «Шкоду», а потом в «Киа».

– Права управления транспортом водитель не имеет. С ним на скутере ехал 16-летний пассажир, он пострадал, получив легкие повреждения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что вчера во дворе дома по улице Московский тракт, 163 в начале десятого вечера автомобиль «Рено» сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок катался у своего дома на самокате. Машина протащила его несколько метров, прежде чем остановилась. Сейчас мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания.