Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 июля 2021 года: приостановлена плановая медпомощь

В Тюменской области частично приостановлена плановая медпомощь. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 июля. Количество заболевших увеличилось на 262 и составило 43 566 человек, 6 скончались.

В Тюменской области частично приостановили профилактическую и плановую медицинскую помощь. На такой шаг пришлось пойти из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе и недостаточного охвата вакцинацией.

– Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 248 человек выздоровели (за весь период – 40 847), 30 детей заболели (из общего числа заболевших); 17 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 60 872 человека остаются под медицинским наблюдением; 249 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 218 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 006 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.