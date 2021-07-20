В Тюменской области частично приостановили плановую медицинскую помощь. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области частично приостановили профилактическую и плановую медицинскую помощь. На такой шаг пришлось пойти из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе и недостаточным охватом вакцинацией.

– Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: «кардиология»; «онкология»; «травматология»; «гематология». По данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом.