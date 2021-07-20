Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 20 июля 2021 года: скончалась медсестра

Медсестра из Тюмени скончалась от новой коронавирусной инфекции. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 июля. Количество заболевших увеличилось на 249 и составило 43 304 человека, 14 скончались.

Медсестра из Тюмени скончалась от новой коронавирусной инфекции. Она работала медицинской сестрой в перевязочной с основания поликлиники № 5. К своей работе всегда относилась очень ответственно и добросовестно. Всегда приходила на помощь коллегам, являлась наставником для молодых медицинских сестер.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 169 человек выздоровели (за весь период – 40 599), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 59 537 человек остаются под медицинским наблюдением, 249 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 764 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 995 человек.