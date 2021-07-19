Медсестра из Тюмени скончалась от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Медсестра из Тюмени скончалась от новой коронавирусной инфекции. Женщина трудилась в городской поликлинике № 5.

− Она работала медицинской сестрой в перевязочной с основания поликлиники № 5. К своей работе всегда относилась очень ответственно и добросовестно. Всегда приходила на помощь коллегам, являлась наставником для молодых медицинских сестер, – сообщили в оперативном штабе региона.

В ведомстве отметили, что тюменка долгое время находилась на больничном в связи с неинфекционным заболеванием. После у нее обнаружили СOVID-19. Известно, что заболевание проходило в тяжелой форме.