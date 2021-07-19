Появились подробности смерти на воде мужчины у монастыря в Тюмени. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи рассказали подробности смерти на воде мужчины у монастыря в Тюмени. Трагедия произошла накануне, 18 июля. Тело погибшего обнаружено в реке Туре.

– По предварительным данным, мужчина купался в реке, протекающей недалеко от дома, расположенного на улице Коммунистической, в компании друзей. В какой-то момент он отплыл от берега и пропал из вида, – сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по данному факту следственными органами проводится проверка. При осмотре тела каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Сейчас специалисты опрашивают очевидцев случившегося и знакомых погибшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.