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Происшествия19 июля 2021 10:04

В Тюмени около монастыря утонул мужчина

Трагедия случилась накануне, 18 июля
Сергей Швецов
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В Тюмени около монастыря утонул мужчина.

В Тюмени около монастыря утонул мужчина.

Фото: Ольга Крыльцова

Неподалеку от мужского монастыря в Тюмени утонул мужчина. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 июля.

По словам очевидцев происшествия, горожанин отдыхал, в какой-то момент решил окунуться в реку Туру, зашел в воду и исчез. Находившиеся неподалеку местные жители вызвали спасателей.

– Водолазы оперативно нашли тело 36-летнего мужчины. Труп извлекли из воды, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

По информации городского портала «МегаТюмень», в настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии.