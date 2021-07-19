В Тюмени около монастыря утонул мужчина. Фото: Ольга Крыльцова

Неподалеку от мужского монастыря в Тюмени утонул мужчина. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 июля.

По словам очевидцев происшествия, горожанин отдыхал, в какой-то момент решил окунуться в реку Туру, зашел в воду и исчез. Находившиеся неподалеку местные жители вызвали спасателей.

– Водолазы оперативно нашли тело 36-летнего мужчины. Труп извлекли из воды, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

По информации городского портала «МегаТюмень», в настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии.