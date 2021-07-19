В Тюменской области взрывотехники уничтожили старинный снаряд. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В Исетском районе Тюменской области обнаружили гранату Миллса времён Первой мировой войны. Взрывотехники ОМОНа обследовали снаряд и уничтожили его.

– Прибывшие на место специалисты группы разминирования обследовали подозрительный предмет и определили, что это британская боевая осколочная граната Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу, – рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что опасную находку уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени специалисты группы разминирования мобильного отряда особого назначения осмотрели предмет, внешне схожий с боеприпасом. Находку обнаружил местный житель на берегу водоёма одного из городских парков.