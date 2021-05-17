В парке Тюмени прохожий нашел гранату. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени специалисты группы разминирования мобильного отряда особого назначения осмотрели предмет, внешне схожий с боеприпасом. Находку обнаружил местный житель на берегу водоёма одного из городских парков.

– Прибывшие на место сапёры ОМОН обследовали подозрительную находку. Оказалось, что это граната без запала со следами сильной коррозии. Опасности для окружающих она не представляет, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время боеприпас передали в следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что житель Ишима на своем приусадебном участке нашел гранату. Горожанин вызвал саперов. Специалисты группы разминирования обследовали предмет и идентифицировали его как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии.