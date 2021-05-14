Житель Ишима в огороде нашел гранату 1915 года. Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Житель Ишима в огороде нашел гранату 1915 года. Горожанин вызвал саперов.

– Специалисты группы разминирования обследовали предмет, внешне схожий с гранатой. Подозрительную находку обнаружил житель Ишима на своем приусадебном участке. Прибывшие на место сапёры идентифицировали предмет как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что специалисты уничтожили боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ишиме из-за найденной гранаты оцепили место дорожных работ. Однако ничего страшного не произошло: находка не представляла никакой опасности.

Предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружили рабочие при проведении ремонтных работ дороги в Ишиме. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб оцепили близлежащую территорию.