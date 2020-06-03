В Ишиме из-за гранаты оцепили место дорожных работ

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:54:54+03:00

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В Ишиме из-за найденной гранаты оцепили место дорожных работ. Однако ничего страшного не произошло: находка не представляла никакой опасности.

Предмет, внешне похожий на боеприпас, обнаружили рабочие при проведении ремонтных работ дороги в Ишиме. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб оцепили близлежащую территорию.

– Оперативно прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительный предмет как корпус гранаты Ф-1 со следами сильной коррозии, не содержащий взрывчатых веществ. Жизни и здоровью окружающих находка не представляла опасности и позднее была уничтожена, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в минувшие выходные житель Заводоуковска при проведении строительных работ во дворе дома обнаружил подозрительный предмет. Каково же было его удивление, когда он узнал, что это боеприпас времен Гражданской войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU