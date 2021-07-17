Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 июля 2021 года: выявлено 253 случая заболевания

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в три раза Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июля. Количество заболевших превысило планку в 250 человек и составило 253. Таким образом, всего на территории Тюменского региона болеет 42791 человек.

166 человек выздоровели, 22 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ, 55965 человек остается под медицинским наблюдением, 190 человек находятся на перевахтовке.

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в три раза. Особенно не повезло работающему населению и детям.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек.