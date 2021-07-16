В Казанском районе у жителей изымут домашнюю птицу из-за высокопатогенного гриппа. Фото - ustland.ru.

На части территории Казанского района в связи со вспышкой высокопатогенного гриппа птиц будут изымать домашнюю птицу. Постановление правительства Тюменской области подписал глава региона Александр Моор.

– Изъятие домашней птицы будет произведено до 22 июля на части территории поселка Новоселезнево, ограниченной границей берега озера Полковниково и улицами Листьева, Ишимской и Маяковского. Ущерб, понесенный собственниками изъятой птицы, будет возмещен из областного бюджета, – сообщает оперштаб.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на части территории поселка Новоселезнево Казанского района установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. На период карантина перекрываются все дороги из неблагополучного пункта, ограничивается передвижение транспорта.