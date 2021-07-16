В тюменском поселке установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Фото - ustland.ru.

На части территории поселка Новоселезнево Казанского района установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление правительства Тюменской области подписал губернатор Александр Моор.

– На период карантина перекрываются все дороги из неблагополучного пункта. В карантинной зоне ограничивается передвижение транспорта. На въезде и выезде из карантинной зоны транспортные средства, которым разрешено передвижение, подлежат обязательной дезинфекции. Прекращается перемещение птицы внутри эпизоотического очага. Запрещается вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также кормов, инвентаря, оборудования, помета. Приостанавливается торговля птицей, – сообщили в оперштабе.

Ограничительные меры действуют до принятия решения об их отмене не ранее 21 суток со дня уничтожения и утилизации всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, находившихся в неблагополучном пункте, и проведения заключительной дезинфекции.

Кроме того, карантин действует на территории 6-километровой угрожаемой зоны и 11-километровой зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта.