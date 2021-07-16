«Это очень страшно». В Тюмени задержали пьяного хулигана с пистолетом

В Тюмени задержали пьяного хулигана с пистолетом. Скриншот из видео.

На остановке около областной клинической больницы № 2 в Тюмени накануне, 15 июля, ожидающие автобус заметили неадекватного мужчину. Он был при оружии.

– Ходит пьяный мужчина, машет пистолетом, при этом периодически направляя его то в автобус, то в машины. Он очень профессионально его в кобуру, не глядя, засовывал. Я была с внучкой, это очень страшно. Полицию я вызвала и дождалась, может, человека лечить надо, – рассказала в социальных сетях местная жительница Людмила Еленец.

В пресс-службе городского управления МВД подтвердили, что случай действительно был около 16.00. Хулиган демонстрировал пистолет, выходил на проезжую часть и пугал людей.

Задержать его удалось прибывшим на место сотрудникам патрульно-постовой службы. 38-летнего тюменца доставили в один из отделов полиции областного центра и изъяли у него пневматический пистолет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Голышманово. Инцидент произошел 3 ноября 2020 года вечером. Пьяный тюменец на улице Вокзальной Рабочего поселка приставил к голове знакомой 64-летней потерпевшей пневматический пистолет и угрожал, что застрелит ее. После этого он металлической трубой взломал входную дверь жилища пенсионерки.